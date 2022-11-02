高雄市前新聞局長王淺秋2日晚間到楠梓區為國民黨高雄市長候選人柯志恩助講。（林瑞益攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩（右三）2日到楠梓區右昌一甲福德廟上香祈福。（林瑞益攝）

國民黨高雄市長候選人柯志恩2日晚間到楠梓區右昌一甲福德廟出席廟口開講，柯志恩籲請民眾支持她與國民黨的市議員候選人，不要讓仇恨與怨恨打敗，請民眾於11月26日踴躍投票，讓她與左楠區的5名市議員候選人全勝選。

高雄市前新聞局長王淺秋也到場助講，她誇讚柯志恩不會說謊，是個正直、勇敢的人，還是個真博士，教導學生要當個正直的人。王淺秋也提到愛與包容，希望大家不要被仇恨打敗。

柯志恩致詞時除謝謝楠梓區的民眾到場支持外，她批評高雄市長陳其邁用一些數字美化政績，陳其邁提到高雄市營利事業銷售額破5.5兆元新台幣，但人民的薪水有增加嗎？日子有更好過嗎？空汙有改善嗎？

柯志恩提出，她會看到問題，解決問題。在她的選舉場裡不會有仇恨、怨恨，要正向、陽光。她也批評國民黨過去對南部人不夠好，導致很多人含淚投票，力挺到底。一個政黨傷了民眾的心，需要檢討。

柯志恩籲請大家支持她，認同她想用教育改變高雄，願意面對問題而提出解決的方法，不要含淚投票。

主辦單位表示，現場準備了400張椅子。在柯志恩進場時，坐了近9成滿。許多民眾揮舞國旗，為柯志恩與市議員候選人李眉蓁、陳麗珍、陳玫娟、李雅芬、白喬茵加油打氣。