為緩解當前房市危機，大陸四大資產管理機構承擔重任，陸媒指出，中國信達截至8月底的投放金額超過人民幣（下同）102.85億元，化解房地產風險項目20個。

21世紀經濟報導指出，截至8月底，中國信達投入障12,335套商品房按期交付，實現186戶上下游供應商11.75億元工程款、材料款欠款順利清償，解決1.08億元農民工工資償付問題，兌付房企公開市場違約債券2.41億元，帶動326.29億元項目復工復產。

上述投入規模反映出當前大陸房地產市場壓力。不過中國人民銀行行長易綱2日表示，近期房地產銷售和貸款投放已有邊際改善，隨著大陸城鎮化進程不斷推進，我們相信房地產市場能保持平穩健康發展。

大陸國家統計局日前的房地產開發投資和銷售數據顯示，今年前9個月大陸房地產開發投資約10.36兆元，年下降8.0％。從數據上看，目前房地產市場供給端仍然承壓。