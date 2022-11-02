民進黨基隆市長候選人蔡適應表示，若當選後，他將推動每區開闢寵物公園、並提供免費登記晶片，免費絕育手術，免費首次接種疫苗。（張志康攝）

民進黨基隆市長候選人蔡適應2日晚間舉辦「毛小孩之夜」，說明他的寵物政見，除邀請基隆市長林右昌外，也邀到總統蔡英文帶著她的愛犬米格魯「樂樂」及拉布拉多「Maru」與會，連帶蔡適應及愛犬「Tony」大談寵物經。

蔡英文帶著「樂樂」與「Maru」參加，她說，「樂樂」是退役的搜救犬，而「Maru」則是退役的導盲犬。林右昌則是表示，他領養的「吉米」體型較大，而且膽子也很大，連總統都敢往上撲，因此晚間不敢帶來。

林右昌表示，基隆市在七堵山區斥資9957萬元蓋了一座「號稱」五星級的寵物銀行，中央補助80％，可收容150隻狗及50隻貓，每隻動物的收容空間達7.5平方公尺，還有2000坪的戶外活動空間，就快要完工了。

蔡適應也在現場提出他的寵物政見。他說，希望每區開闢寵物公園，還有免費登記晶片，免費絕育手術，免費首次接種疫苗的政見，他也是動保盟推薦的優秀立委，所以推動這些政見，來幫助大家維護寵物的健康。

現場萌老大寵物食品的老闆林素如也特別利用基隆的山藥與海鮮，為毛小孩們設計各式菜單。她說，她在林右昌市長的鼓勵下，返鄉回到基隆，創立萌老大、開發寵物的食品，也透過和基隆市政府合作，辦理動物森友會，推廣以認養代替購買、毛孩絕育等觀念，他也期盼未來基隆的友善寵物環境越來越好。

蔡英文表示，蔡適應是個很貼心的爸爸，知道怎麼照顧毛小孩，為毛小孩打造友善的環境，也提出相當務實的政見，希望市民朋友支持蔡適應。