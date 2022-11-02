民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊今批評國民黨台北市長候選人蔣萬安在衛環委員會召委任內，多次要求陳時中赴立院備詢防疫及萊豬議題，稱蔣萬安的立院問政是「私設刑堂」。蔣萬安競選辦公室反批，立法院是神聖國會殿堂，立委不分黨派，都負有監督行政部門施政的天職，但陳時中團隊幾位立委竟以「私設刑堂」來形容「立委問政」，根本是角色錯亂、自我閹割，只有「荒謬絕倫」四字可形容。

蔣辦指出，為了挽救陳時中選情，陳辦的發言已是開民主的倒車、滑天下之大稽，2012蔡英文總統敗選演說時，曾公開稱「台灣不能沒有反對的聲音，不能沒有制衡的力量」，更曾多次批評國民黨「黨意凌駕民意之上」；結果現在民進黨執政了，權力使其傲慢、腐化，遇到陳時中選情不利，竟把立委質詢說成「私設刑堂」，「立院是是神聖國會殿堂，不是刑堂！陳時中團隊根本是在羞辱立法院、自我閹割」。

蔣辦強調，過去2年，疫情是所有國人最憂心、最在乎的事，民進黨抹黑蔣萬安的言論，不僅失格，也恰恰足以證明蔣萬安關心民瘼、為民喉舌，是位苦民所苦的好立委；反觀同時期的民進黨召委陳瑩，在安排議程時「不指名陳部長出席」「不安排討論萊豬」「不安排討論防疫」，陳瑩和大部份民進黨委員都自我閹割，淪為行政院和衛福部的防疫傳聲桶，「與綠委對比，蔣萬安對防疫和美豬的關心及監督比例，只是剛好而已」。

蔣辦進一步說，衛環委員會負責監督衛福部、勞動部、環保署等部會，過去這兩年來美豬食安問題及防疫問題，就是全民最聚焦、最關心的，無論是TVBS做的「2020年開放美豬進口議題民調」「萊豬五原則前，開放萊豬進口公投議題民調」「新冠肺炎疫情與民眾疫苗施打意願網路民調」「蔡英文總統滿意度與 BNT 疫苗民調」，以及台灣民意基金會（2020年9月至2021年1月、2021年3月至2021年7月、2021年10月至2021年11月）所做的三次全國性民調，都顯示國人普遍對萊豬進口、疫苗施打問題高度關心，「人民既然關心，蔣萬安身為衛環委員會召集人，反應民意並做出相應安排，是合理、必要且稱職的表現」。

細看蔣萬安曾要求陳時中出席的會議，蔣辦指出，內容涵蓋「瘦肉精美豬不得進入校園」「赴台北港考察美豬進口邊境檢驗機制」「政府開放含萊克多巴胺豬肉進口 對國人健康影響公聽會」「衛福部如何因應Omicron」「追查高端獲國際認證進度」「疫苗受害救濟制度」「爭取國際疫苗代工」「中研院P3實驗室疫情」「開放移工入境防疫準備」「審查兒少權益服務法」「抑止網路兒少性剝削」「家暴防治」等，這些議題有哪個不重要？有哪個不需要陳時中親自到院說明、聽取委員們的建議？「有些話，陳時中當初早點聽進去，高端也不至於走到如今的地步」。

蔣辦強調，若將第10屆第2會期國民黨召委蔣萬安，與同時期民進黨召委陳瑩排案內容作比較，蔣萬安要求陳時中出席衛環委員會14次，陳瑩0次；蔣萬安舉辦萊豬公聽會1次，陳瑩0次；蔣萬安排萊豬相關考察1次，陳瑩0次；蔣萬安排防疫專報1次，陳瑩0次；事實擺在眼前，無論舉辦公聽會、實地考察防疫措施、要求官員來院報告萊豬和疫情，蔣萬安方方面面都全力以赴，「陳瑩和民進黨的委員則是廢弛職務，對陳時中、衛福部全面放水，彷彿台灣不曾發生疫情，根本愧對選民！」