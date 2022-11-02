隨著季節進入秋冬，東北季風挾帶水氣讓台灣東部、北部降雨不斷，家家戶戶都會特別準備除濕機控制室內部濕度。對此，台電分享了7項除濕機使用的小祕訣，除了能夠避免發生觸電、起火意外，還能夠讓除濕效果達到最佳效率！

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，除濕機的使用效果與擺放位置關係密切，「放在合適的位置除濕效率才能更好」，因此最好放在「室內空間中央處」、「空氣流通的空間」、「平坦的地方」，而不要放在「狹小密閉的空間」、「容易濺水的場所」、「周邊勿放漏油、發熱的器具或是易燃物」，另外也可搭配電風扇、循環扇使用。

台電分享7項除濕效果好、保持安全的祕訣。（翻攝自台電電力粉絲團臉書）

台電說明，除濕機運作原理是將潮濕的空氣吸入機內，透過熱交換器將空氣中的水分冷凝成水珠留下，再轉換成乾燥的空氣排出，因此若要讓除濕機發揮最佳效能，「保持擺放空間空氣的流通順暢是最重要的」；且若放在傾斜處，除濕水容易溢出水箱，有觸電、漏電的風險，若在衣櫃、儲藏櫃等密閉空間或是周遭有易燃物，則是具有起火危險性。

另外，除濕機的位置要與牆壁、家俱、窗簾保持50公分以上，能夠不讓機器散熱不良、過熱發生危險；使用時要關閉門窗，也要定期清洗濾網，才能達到最佳除濕效果。