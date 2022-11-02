這樣的箱子送的餐點你敢吃嗎？有男子在臉書分享1段影片，影片中有輛機車上的外送包，疑似上蓋的拉鍊未拉好，導致有老鼠溜了進去，但是，該隻老鼠想要逃出時，不斷的往上頂，想要頂開上蓋卻失敗；網友一見這景象表示「料理鼠王啦」、「這箱子肯定很香」。

一名男子在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，並上傳1段44秒影片，他拍下有輛機車掛載著某外送平台的外送保溫包，然而，該外送包的上蓋未拉起，突然間，竟然有隻大老鼠不知什麼情況下溜進外送包，如今想出來卻被外送包上蓋卡住，不斷的往上頂，想要將外送包上蓋頂開，但卻失敗；原PO也在貼文寫下「誰家的寵物跑出來」。

男子拍下路邊機車上的外送包，竟然發現有隻老鼠躲在裡面想逃逃不出來。（翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

影片一出，網友紛紛留言表示「超噁心的」、「是捕鼠器，外觀很像大包而已」、「料理鼠王啦」、「他找到新家了」、「竟然有大老鼠在裡面，嚇死客人了」、「他應該在出餐，大家別緊張」、「這會不會太誇張了點」、「這樣的箱子送的餐點你敢吃嗎？」、「這箱子肯定很香」、「買食物送寵物」、「包裡是有食物殘渣嗎」、「料理鼠王！烹飪中」。