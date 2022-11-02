土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）表示俄羅斯知會土國，其2日恢復參與由聯合國（UN）斡旋而來的黑海穀物出口協議，加上烏克蘭出口穀物貨船增加，減緩供應短缺憂慮，穀物價格應聲下挫，其中小麥期貨重挫逾6％。

CME小麥12月期貨盤中每英斗大跌6.3％報8.456美元，把10月31日因俄國要退出協議而大漲逾6％的漲勢全部回吐。玉米12月期貨下挫2.5％報6.806美元。黃豆1月期貨下跌逾1％報14.33美元。

艾爾段在國會演說指出，他1日與俄國總統普丁（Vladimir Putin）透過電話討論，當時普丁要得到烏國「實質保證」不利用安全航道來發動軍事攻擊才可能恢復協議。之後俄國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）2日向土國防長表示恢復協議。

俄國10月29日以其黑海艦隊遭烏國無人機攻擊為由退出協議，表示不再保證民間船隻在黑海的航行安全，令當天十多艘貨船滯留烏國港口。之後土國與UN跟烏國密切合作確保黑海航道的安全。

雖然俄國31日威脅，任何未得其批准而離開烏國港口的船隻，俄軍會強制登船。但在俄國未恢復協議之前，已有愈來愈多貨船從烏國南部港口出發往外運送烏國穀物。

UN官員表示31日已有12艘貨船在沒有俄國保證航行安全情況下離開烏國港口。1日中午前再有3艘貨船駛出烏國港口。

儘管如此，俄國的威脅仍可能令船東和其保險公司感到安全上的憂慮，因為部份航運商已表示擔心保險公司不願意承保，這就會阻確黑海穀物的出口，但到目前為止，船公司仍能為其貨船與所運載的貨物投保，使黑海穀物出口未完全停止。

UN聯合協調中心（JCC）表示，俄烏兩國1日在其協調中心裡「致力恢復全面參與」黑海出口協議。