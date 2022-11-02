桃園一名吳姓男子去年8月14日因不滿兒子趴在桌面上休息，心生不滿竟持水管勒住兒子的脖子，見兒子面色漲青仍不放手，所幸兒子趁隙脫困報警。桃園地院依成年人故意對少年犯傷害罪，判處吳男有期徒刑9月，全案可上訴。

據判決書指出，吳男在去年8月14日下午17時許，在住家內見兒子趴臥於桌面而心生不滿，竟持水管勒住兒子的脖子，力道之大使其遭勒至面色漲青，所幸兒子機敏以手從內側抓住水管、趁隙報警，才未釀成大禍；其頸部受有勒痕等傷害，經身心科診所證明為長期受不當管教，致使身心受創。

吳男事後矢口否認犯行，辯稱是在管教兒子，只是嚇唬他希望其停止不好之行為。但檢察官認為吳男雖稱其所為是管教行為，但卻未先探兒子為何趴臥，逕認其趴臥休息不當，顯見僅係以父親管教為脫詞，其僅是看不慣兒子之生活態度，卻誤以為看不順眼其之行為即不好之行為，因此依家庭暴力罪之傷害起訴吳男。

桃園地院審酌時認為，吳男持水管勒傷兒子頸部，雖客觀上造成之傷勢非重，然因頸部為人體較脆弱且涉及能否順暢呼吸之部位，其下手力道亦不輕，行為之危險性實非輕微；且兒子長期受吳男以暴力相待，經診斷患有焦慮、注意力不足過動症、疑似創傷壓力症候群等症狀，足認吳男行為確已對兒子身心上造成難以抹滅之影響，因此成年人故意對少年犯傷害罪，判處吳男有期徒刑9月，可上訴。