自從亞馬遜上周預警年終購物季營收不如預期以來，股價便一路慘跌，截至1日為止已連續5個交易日收黑。1日收盤亞馬遜股價不僅創下2020年4月以來新低，也害公司市值跌破1兆美元，是2020年4月以來首例。

1日收盤亞馬遜股價下跌5.5％至96.79美元，是2020年4月以來新低，也讓前兩年疫情期間累積的漲幅近乎歸零。今年以來亞馬遜股價跌幅已達42％，預計將是2008年股價下跌45％以來，股價表現最差的一年。上回亞馬遜股價年線跌幅創紀錄是在2000年網路破沫瓦解時，當年股價跌幅高達80％。

今年以來全球通膨升溫、央行接連升息不斷打擊經濟前景，導致前兩年業績突飛猛進的科技大廠開始走下坡，股價也每況愈下。臉書母公司Meta上周預警本季（10至12月）營收將是連續第三季萎縮後，股價應聲下跌，今年以來跌幅已達72％，而亞馬遜跌幅緊追在後。