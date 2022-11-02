女星賈靜雯和前夫孫志浩育有的女兒梧桐妹（Angel），今年已是17歲的少女，慢慢蛻去青澀的氣息，近期常在社群平台分享成熟的穿搭，大方地展現好身材，但評價兩極，繼父修杰楷也碎念：「不好看」。今（2日）被問到喜歡的男生類型，直率地回應，並歡迎大家多介紹幾位。

梧桐妹不只是星二代，還是擁有25.2萬粉絲的網紅，最近她迷上匿名問答的遊戲，在IG自介放上連結，被問到喜歡哪種類型的男生，今（2日）梧桐妹在限時動態直言：「帥哥！」接著補充：「但重要的是個性要好！可以來介紹幾個哈哈哈。」另一名網友則希望能聊天、進一步認識，梧桐妹大方地答應：「可以可以～」

即將滿18歲的梧桐妹，穿衣風格逐漸轉變，近期常PO低胸、熱褲和網襪等性感照片，萬聖節時更在事業線畫上圖騰，兼具清純和火辣的裝扮，令人眼睛一亮。不過，修杰楷受訪時透露，起初覺得有點誇張，曾好言相勸反被回嘴「要你管」，只好睜一隻眼閉一隻眼，只要不要走光就好。

至於賈靜雯的反應，她強調會尊重梧桐妹的想法，明白大家都年輕過，只要健康、快樂就好，父母的心臟也要夠強大。