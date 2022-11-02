北市南港區育成高中門口，2日下午4時許，突然出現10多名黑衣人，嚇壞不少家長與路過民眾，以為將發生聚眾滋事等情形，並錄影PO在網路上聲稱是聚眾鬥毆。警方獲報到場蒐證盤查，發現是家長接女兒放學，雖沒有發生滋事行為，但已陸續追查行為人到案說明，依社維法裁處。

超狂畫面曝！高中女兒結怨 母撂黑衣人堵校門「接放學」下場慘了

南港分局獲報後，立即派遣線上警力到學校門口，對這群黑衣人錄影拍照蒐證，並一一盤查了解其意圖，警方找到一名涂姓女子，涂女表示，女兒在IG上疑似與人發生留言糾紛，因擔心女兒安危，所以才找了一群剛好「相約吃飯」的友人，一起到學校門口接女兒放學，並在接到小孩後隨即離去。警方研判，涂女撂人到場可能是想展示「實力」，警告對方自己女兒不是沒那麼好欺負的。

警方調查，現場雖無叫囂、滋事等行為，但對於該疑似意圖滋事而聚眾等行為，已陸續追查10餘人到案說明，依社會秩序維護法第64條及第87條等進行調查及裁處。