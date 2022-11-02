中華職棒有慣例在開賽前都會找藝人、網紅等舉行開球儀式，2017年在台灣舉行的亞洲冬季棒球聯盟比賽，邀請一名國中少女江宛庭開球，結果少女把球丟到二壘鬧了烏龍，網友因她的詼諧反應送上「二壘妹」的稱號，近期江宛庭登上綜藝節目透露自己想加入啦啦隊，綜藝天王吳宗憲出手幫助，事後她透露將會在12月進行面試，讓許多網友為她打氣。

今年19歲的江宛庭近期登節目《綜藝大熱門》透露立志要加入啦啦隊，最想成為樂天女孩（Rakuten Girls）的成員，吳宗憲給出建議「什麼都可以，就是不要講話」，在演藝圈人脈廣闊的吳宗憲也承諾「我幫妳介紹」，讓江宛庭開心到跳起來，直接摟著他親臉頰，超熱情的反應讓見慣大風大浪的吳宗憲也傻眼。據《NOWnews今日新聞》報導，由吳宗憲幫忙安排的啦啦隊面試將在12月舉行，江宛庭透露已經準備好道具和音樂，正在積極準備中。

擁有G級罩杯的江宛庭日前曬出火辣入浴照，她穿著紅色掛脖比基尼進入浴缸，雪白美胸一覽無遺，泡泡沾上胸前更是引人遐想，許多網友留言：「太誇張囉寶貝」、「流量密碼，很快就會超越林襄」、「好辣」、「太大了吧」。

二壘妹江宛庭曬出入浴照。（圖／翻攝自jtw_03317 Instagram）

她日前和Rakuten Girls成員琳妲（林羿禎）借了啦啦隊隊服去看比賽，江宛庭在鏡頭前轉圈開朗問：「怎麼樣，適合我吧？」不難看出她想加入啦啦隊的渴望心情，個性直接的她在比賽結束後找路人拍照，雖然有些突然，不過好在路人大部分都有配合，活潑個性讓網友留言：「這麼開朗的個性，不當啦啦隊真是太可惜了」、「等你當啦啦隊成員，我也好想跟你合照一張」、「希望可以如願加入啦啦隊！」。