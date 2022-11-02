有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜外貌甜美，但大咧咧的個性讓她經常分享搞笑日常。高嘉瑜今(2)日晚間在臉書PO出一張泡麵圖，從文中看得出她肚子正餓，說還好家裡還有過期不到1個月的泡麵，將碗底一翻，賞味期限竟只到10月7日，沒想到網友見怪不怪，虧她「枕頭過期比較久」，互動笑翻粉絲。

近日九合一選舉如火如荼進行中，身為立委雖然不用自己拚選戰，但也忙於輔選及上通告等行程。高嘉瑜今天忙完一天工作回家，發現肚子餓了，也不管泡麵已經過期快1個月，泡出一碗熱騰騰的海鮮碗麵，並在臉書PO圖寫道：「還好家裡還有過期不到一個月的泡麵，來一客。」

高嘉瑜在留言區補上碗底圖，顯示的賞味到期日為2022.10.07。網友看了傻眼回：「過期一個月，算妳狠…」、「好的！委員請幫大家監督食安！過期一個月的泡麵怎麼還可以吃呢！肯定有什麼問題！(笑)」、「但枕頭過期比較久......」、「過期一個月是從枕頭下翻出來的嗎」、「勤儉持家的女孩」、「真的很像鄰家女孩」，還有人搞笑PO出龍蝦泡麵哏圖：「窮到只能吃泡麵墊肚子」，互動逗趣。