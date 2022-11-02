直播主天后闆妹不久前上小S節目《小姐不熙娣》，號稱年營業額6億元震撼全場，創業6年從資本額6萬做到億元CEO，也讓她一夕爆紅；最近天后闆妹讓王思佳進入她的百坪豪宅拍攝，不只有奢華裝潢，精品收藏更是價值連城，連王思佳都驚呼：「錢不是這樣花啦」。

日前王思佳主持的《玩美研究室》造訪天后闆妹位在台中的百坪豪宅，從進門看出她家以簡約大氣裝潢，闆妹介紹訂製沙發就30萬元，85吋電視也要20多萬元，大理石桌子同樣20多萬元，整個客餐廳容納10多人都不是問題，廚房還有3台大冰箱，王思佳都忍不住問闆妹還有沒有缺員工。

天后闆妹的百坪豪宅有豪奢裝潢，更衣室裡琳瑯滿目的精品包，更讓人以為是精品店。（圖／摘自女人我最大YouTube）

闆妹也大方分享家裡約105坪，裝修費和家具加總超過1800萬元，讓王思佳驚訝的是，進入闆妹房間還有指紋密碼鎖；在介紹到闆妹的更衣室，除了許多名牌衣物外，有一個櫃子專門擺放她的精品包包，Dior、香奈兒和愛馬仕，琳瑯滿目宛如精品店，還有數不清的飾品，王思佳一看笑說，「原來都被妳買走了」。

王思佳在參觀完夢幻更衣室，走進闆妹專用的浴室更看傻眼，居然有一個雙人浴缸，連她這個演藝圈聞名的富婆都震驚，笑說：「妳太過分了，妳這錢不是這樣花的」。而天后闆妹家中奢華得太誇張，影片底下也湧入網友留言：「覺得闆妹配思佳炫富炫的超好笑」、「闆妹真的厲害」、「很少看見有錢人家裡裝潢那麼有格調」、「闆妹小小隻，賺錢實力卻很驚人」。

天后闆妹6月在《小姐不熙娣》中提到常被拿來跟丟丟妹比較，自曝創業至今6年，已經從資本額6萬元做到年營收有6億元，還分享曾在3小時內創下8千萬業績，直接送價值3百萬元的保時捷給客戶，讓主持人小S都不敢置信，不少觀眾還認為太誇大，「國稅局快來查」。