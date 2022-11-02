貝克漢夫人維多利亞(Victoria Beckham)與千金媳婦妮可拉佩茲（Nicola Peltz）因「婚紗門」雙方鬧得不可開交，屢傳不合，愛子布魯克林（Brooklyn Beckham）甚至不惜見色忘親。近日妮可拉佩茲終於在鏡頭前談論此事，親吐「沒有一個家庭是完美的」。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《每日鏡報》(The Mirror)報導，貝克漢長子布魯克林（Brooklyn Beckham）自4月抱得美人歸後，與億萬白富美妮可拉佩茲（Nicola Peltz）時常在社群平台放閃，羨煞所有人。不過家家有本難念的經，堪稱完美家庭似乎也存在婆媳問題，妮可拉佩茲（Nicola Peltz）與婆婆維多利亞當時因為一件婚紗撕破臉，本以為能穿上名設計師親手製作的禮服，卻因無法及時完成作罷。且照雙方都是女強人的個性，一山不容二虎，婆媳不合的傳聞自然更炎上。

近日妮可拉佩茲接受《星期日泰晤士報》採訪時終於發聲，先是不滿外界以「世仇」形容她和維多利亞的感情，激動表示「世仇!世仇!世仇，我到哪都能看到這個字…」否認不合傳聞，發自內心說道「沒有一個家庭是完美的」。

早前貝克漢曾罕見動怒，嚴正警告兒子「之後想怎樣隨便你，鬧劇結束了」。上月初，維多利亞於巴黎舉辦首場大秀，一家人如往常一樣坐好坐滿，布魯克林也牽著妻子進場，位置與老爸相隔一段距離。謝幕時，維多利亞看到台下的家人也感性淚崩。