廣告施工人員要加薪鼓勵！原PO在網上分享街頭拍下的公車照片，該照片是知名漫畫手遊廣告，而該廣告中的漫畫男主角下體部位，不明原因有個「凸點」，瞬間吸引原PO注意並表示「貼廣告的人很重要」；網友一見照片也笑歪「果然是主角，連圖都是3D的」、「這位貼的技術超群！不能再更好了」。
一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，照片中是在某路上拍到1輛公車，而公車上的張貼著知名漫畫的手遊廣告，但是，正巧該廣告中漫畫男主角下體部位，不明原因正好有個「凸點」；有趣的畫面也讓原PO在貼文寫下「廣告宣傳效果好不好，貼廣告的人很重要」。
貼文一出，網友紛紛留言表示「我想知道這位工作人員，以後有需要會找他」、「一包超人」、「下面一大包」、「搞不好他故意的，可以『突顯』造成話題？」、「一樣的廣告錢，為什麼他的是3D的」、「遊戲廠商專門量身訂作的」、「這位貼的技術超群！不能再更好了」、「果然是主角，連圖都是3D的」、「這名廣告施工人員要加薪鼓勵」。
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