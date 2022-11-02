薪資專業處理業者ADP周三公布美國10月份民間部門就業人口總共大增23.9萬，增數高於9月與市場預期，且薪資較去年同期勁揚7.7％，顯示就業市場成長動能依舊強勁。

美股周三早盤開低，道瓊工業指數下跌100點或0.3％，標普5百與那斯達克指數均挫低0.5％。

ADP表示，10月份美國民間企業總共增聘23.9萬民勞工，高於9月份下修後的19.2萬與道瓊通訊社分析師訪調預測的19.5萬。

10月份民間部門整體薪資較去年同期增加7.7％，增幅僅較9月下滑0.1個百分點。

美國上個月就業成長全數來自於服務相關產業的貢獻，總共增加24.7萬人力。產品生產部門單月減少8,000名就業人口，其中製造業流失2萬人。貿易、運輸與公用事業則增加8.4萬。

就業成長力道又以休閒觀光業最為強勁，該產業上個月總共大增21萬就業人口，且產業薪資水準較去年同期暴增11.2％。休閒觀光業是受到新冠疫情衝擊最大的產業，迄今仍未恢復到疫情前的光景。

以企業規模而論，增聘勞工的主力為員工在50到249名的中型企業，中型企業上個月總共增聘24.1萬名勞工。

ADP首席經濟學家李察森（Nela Richardson）表示，「這是一個非常強勁的數據，不過就業成長並非全面，對利率敏感的產品生產商就開始縮減人力，轉換跑道的勞工要求的薪資增幅也趨小。」

李察森還指出，「總的來說，我們雖然開始看到聯準會（Fed）所帶動需求破壞的初期訊號，但目前僅有特定的就業市場部門受到衝擊。」

Fed為了壓制已飆逾40年新高的通膨，已連續多次激進升息，本周最新決策例會預估會再升3碼，而Fed緊盯的通膨訊號就在於就業市場。

ADP就業數據通常為美國官方就業報告的指標，美國10月非農就業人口預估將增加20.5萬，低於9月的26.3萬，官方報告將於周五出爐。