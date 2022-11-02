美國期中選舉11/8舉行，選舉結果攸關拜登政府接下來的命運。元大寶華綜合經濟研究院沙盤推演期中選舉可能出現的4種情境組合，並於2日公布。該院研究團隊分析，情境之一的「共和黨拿下眾議院多數、民主黨保住參議院主導權」的機率逾四成，是4種情境中機率最高。

元大寶華綜經院最新專題報告《美國期中選舉結果預測情境分析》指出，上述情境會使得拜登政府在未來2年成為跛腳政府，並引發立法僵局、政策不確性提高，與政府因財政懸崖陷入關門風險。

特別的是，元大寶華研究團隊認為，這對美國金融市場還不至於是壞消息。因為那代表拜登政府將無法大力推動刺激性財政政策，通膨也不會有進一步拉升的風險，「聯準會便可能維持現在的升息速度！」

元大寶華預判，在美國期中選舉前後，短期上美股仍如以往經驗，有望出現上幅上漲，但波動仍大；至於美元指數及美債殖利率方面，短期間的影響屬於中性，因為拜登政府主要政策沒有改變，加上市場可能已對此情境提前反應(price-in)。

根據該院的模型推演，對市場最不利的期中選舉結果，應該是「民主黨保住參、眾兩院的藍色風潮再起」成真。一旦如此，預期拜登政府將同步提高財政收入與支出，並重提「重建美好計畫」未完成的項目，其中包含更多基礎建設、學前教育、氣候投資、擴大醫療保健覆蓋範圍、可負擔住宅、帶薪病假和家庭事假補助等等，財政支出大幅增加、大肆花錢；接著拜登政府必會重提稅收改革，包含企業稅的提高，以及高所得個人的資本利得稅等應對。

美國國會預算辦公室(CBO)研究顯示，當前已非疫情爆發初期，整個經濟體系陷入無所適從的狀態，使財政政策效果明顯不如早前。元大寶華綜經院認為，在當前美國經濟環境下，即使真能擴大財政政策，對經濟的刺激效果實際上將會有限。