《冰凍星球II》總製片人馬克布朗羅（左圖）和系列製片人伊莉莎白懷特接受台灣媒體視訊訪問暢聊拍攝秘辛。（BBC提供）

為了從空中拍攝直徑5公里的施托雷冰川冰裂的場景，攝製團隊使用了無人機。（BBC提供）

劇組為拍攝珍貴的鏡頭，穿越碎冰航行。（BBC提供）

BBC星球系列《冰凍星球》暌違11年再推續作《冰凍星球II》（Frozen Planet II），總製片人馬克布朗羅（Mark Brownlow）和系列製片人伊莉莎白懷特（Elizabeth White），耗時3年製作出共6集節目，歷經102次拍攝任務，走訪全球18個國家的寒冷地區，馬克說：「10年前我們的重點放在南、北極的動物和生態等，但是這次我們在製作這個系列時是想把範圍拉得更大，除了南、北極之外的其他冰凍區域，因此我們看的是整個地球」。

伊莉莎白說，常因拍攝地點難以抵達或是暴風雪等氣候因素導致拍攝延宕，「所以我必須說我們的團隊都非常有耐心」。她舉例，有次到俄羅斯北部拍攝，但因為那裡只能透過直升機抵達，足足花了3周等到適合直升機起降的時機才能出發；還有因為新冠肺炎疫情，團隊被告知絕不能把病毒帶到南極，所有組員得在防疫旅館待滿42天，確保沒人染疫才能出發，過程中其實很擔心隔離結束後企鵝寶寶已經離開巢穴，幸好出關後有成功拍到企鵝寶寶的畫面，「只是這一個鏡頭讓攝製組等了42天」。

由於紀錄片得呈現真實，是否曾因不忍心想出手營救，伊莉莎白坦言，確實大家都很難受，尤其在拍攝動物掠食的場景，有次拍攝一群狼群獵捕野牛的過程，她一方面開心於畫面精彩，又為眼睜睜看著那隻牛被吃掉感到痛心，「但這些事情本來就會發生，我們只是剛好看到」，馬克也稱，他們的職業守則就是只能在旁觀察不能出面干預，「雖然很痛心，但是當動物死掉的同時也會變成其他動物的食物」，就這樣大自然才能生生不息。

提到印象最深刻的經驗，伊莉莎白認為是拍攝雪崩過程，「當時我們運用360度攝影的競技無人機，時速可達110英哩，通常是用來拍攝滑雪比賽使用」，直呼每次看到該畫面都感到非常震撼，覺得是一生難得的奇觀，馬克則說是用空拍機拍到虎鯨波浪攻擊的捕獵畫面，「讓人覺得很了不起」，也分享有次拍攝到海象剛在冰上休息完，要回到海裡，但牠是用滾的方式滾下海，主持人大衛艾登堡爵士（David Attenborough）看到後也笑翻。

至於遇到的最大困難，他們為了拍攝虎鯨波浪攻擊時，攝製團隊花了許多時間到烏克蘭群島，到南極待了2個星，才終於拍到這個畫面，直呼「但看到虎鯨9公尺長的體型，3公尺的尾鰭，光是看體型就非常震撼」，當時有位工作人員雖然沒有被攻擊，但身體不舒服，必須先回陸地休息，好巧不巧他們船隻的引擎又壞掉了，「差點被困在那裡無法離開，還好我們隨著風浪，安全駛往夏威夷休息，但整個過程花了3個星期才順利完成拍攝離開」。

身為製作人的他們也不忘以身作則，伊莉莎白分享，製作團隊在拍攝多部系列作品後，也開始反省自己的生活模式，並在消費行為上也產生改變，「例如選擇走路上班、改用更環保的電力公司與水資源公司以達到永續發展，並且會關注產品的製造方式，盡量使用低碳足跡的商品」，希望能一起守護這片美麗的土地。