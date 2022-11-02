行政院長蘇貞昌小女兒蘇巧純的「二三設計公司」，被國民黨爆料，雖聲明過不在蘇揆任內參與標案，卻被發現還是有承攬轉包的標案，被說是「借牌得標」。媒體人張禹宣今(2日)在臉書發文附圖，PO出一張「史上最荒謬的質詢逐字稿」照片指出，蘇貞昌心裡清楚這件事沒辦法用邏輯交代過去，才會在國會假裝震怒說「要我大聲不會輸你」、「要不要試試看」，不是真的生氣，為的就是要幫女兒轉移焦點到自己身上。

張禹宣指出，蘇貞昌之女蘇巧純「拿轉包」賺政府公帑，蘇貞昌的反應就一句話形容「護女心切」，生氣是假的、轉移焦點是真的。不用繞文字遊戲，真相很簡單，桃園市政府有沒有給全台數位錢？有。是不是用人民公帑？是。最後轉包給誰？蘇巧純。二三設計拿到的錢是用什麼付的？人民公帑。這就結案了。蘇貞昌怎麼辯解，蘇巧純就是有賺到公家的錢。

「古有花木蘭代父出征，今有蘇巧純孝心感人，知道父親不方便自己代勞，都是一家人談錢分你我他傷感情。」張禹宣強調，蘇貞昌的震怒不是真的生氣，為的也不是別的，就是要幫女兒轉移焦點到自己身上。

張禹宣表示，蘇貞昌心裡清清楚楚，這件事沒辦法用邏輯交代過去，才會在推給行政院說明後另開戰場，在國會說出什麼「要我大聲不會輸你」、「要不要試試看」，甚至還怕料不夠猛，在立委鄭麗文質詢時加碼「我當初選很差」、「有些問過的立委現在都不在立法院了」，寧願讓別人攻擊自己粗鄙，也要轉移蘇巧純的焦點。

「說到底，這件事情只關乎桃園市政府、蘇貞昌、蘇巧純，根本與行政院長一職、行政院政務毫無關聯。」張禹宣直指，推給行政院不過是公器私用，「我對蘇貞昌七老八十嗓門還有多大不感興趣，告訴人民你對於女兒取巧純，繞道賺桃市府標案錢有何表示就好。」