血型有時可能暗藏許多秘密。一名女大生表示，從小到大她都以為自己的血型是A型，直到近日和朋友一起去捐血，發現其實是B型，但爸爸是A型、嬤嬤是O型，根本不可能生下B型的她！追問以後爸媽才透露，當年媽媽身體不好不適合生育所以選擇收養，而她知道真相後也決定坦然接受。

原PO在Dcard發文表示，她從小到大都被告知自己的血型是A型，期間不曾懷疑過，直到最近和朋友一起捐血拿到報告，才知道原來她是B型血，在不敢直接詢問爸媽的情況下，腦袋頓時有很多小劇場；申請戶籍謄本後證實，原來爸媽真的是養父母，「即便如此，我還是很愛我爸媽嗚嗚嗚，感謝他們把我養這麼大～感恩的心」。

原PO透露，她進一步和爸媽了解相關情況後得知，當初媽媽身體不好不能生育，決定收養一個孩子，「而我就是那個幸運兒」；如今她相當感激父母的決定，也不打算尋找親生父母，認為親生父母當初的決定並不成熟，既然他們決定送養，那就各自安好就好，「無論親生父母現在如何都不打算打擾對方」。

對此，許多網友紛紛回應，「他們還是你的父母，棒棒」、「感覺好戲劇化，但至少對你很好」、「幸好你沒遇過需要大量輸血的時候，不然如果輸錯血會直接GG吧」、「害我也想去驗血型了」、「小說女主角會有的待遇欸？突然發現父母是養父母這個情節我看過很多」。