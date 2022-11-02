為挽救隨訂戶流失陷入低潮的業績，影音串流巨頭網飛（Netflix）醞釀多時的廣告版訂閱方案，自4月對外透露歷經7個月後，3日（周四）終於在美國正式上線。

網飛這項名為「廣告基本方案」（Basic with Ads）的低價訂閱服務，在美國地區月費為6.99美元（約台幣227元）。照網飛上個月宣稱，每小時節目會插播4到5分鐘的廣告。

熟悉內情人士透露，網飛已招徠到知名廣告主，為其11月開辦的含廣告訂閱方案助陣，另外也延攬資深廣告主管協助開發相關業務。但與幾家好萊塢製片商的修改授權合約協商，還沒談出個結果。

據消息人士透露，有意在網飛全新訂閱服務投放廣告的廣告主中，法國奢侈品集團LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton名列其中，此外還有美妝品牌L'Oreal及Nyx。

尚未與網飛敲定協議的片商，包括迪士尼、NBC環球、索尼影業、華納兄弟、Discovery和獅門娛樂（Lions Gate Entertainment）。

外部供應商提供的節目內容，哪些會從廣告版訂閱方案這項新服務消失，目前不得而知。網飛是否有權在節目中插播廣告，或是將附帶廣告的內容納入，端看網飛當初與片商簽訂的授權協議而定。附帶廣告的訂閱服務，成了串流業開闢營收的新戰場，提出低價方案，吸引訂戶以收看廣告換取便宜收費。除了網飛之外，迪士尼串流平台Disney+也將首次推出含廣告服務，會比網飛的廣告版訂閱方案晚一個月問世。

廣告買家曾透露，網飛打算每1千人次收看，向廣告主收取65美元（約台幣2,000元），也就是每千次曝光成本（CPM）。但廣告買家表示，這個全新廣告平台尚未經過市場考驗，他們對網飛會開出這麼高的價格相當訝異。