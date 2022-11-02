公開來源情報（OSINT）分析師皮提特(Benjamin Pittet)在推特上發布塞瓦斯托波爾(Sebastopol)最近的衛星照片，這個黑海艦隊母港日前到烏克蘭的大量無人機、無人艇攻擊，據稱有軍艦受損、港口設備遭破壞，但是從照片上看不出明顯的傷害。

Mini-thread on the Admiral Grigorovich class frigate that was potentially damaged on 29 October.

1/4 pic.twitter.com/405YuZjSZC — Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 2, 2022

烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)報導，這組衛星照片拍到格里戈洛維奇元帥級巡防艦（Admiral Grigorovich-class frigate）在由拖船拖曳的情況，另一張照片是5個小時後，有2艘同型艦泊在港內。

Satellite images taken yesterday at 05:35 and 11:06 UTC show the two Admiral Grigorovich class frigates currently deployed in the Black Sea, moored in port.



3/4 pic.twitter.com/kiTBhNCls3 — Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 2, 2022

軍事中心指出，2艘軍艦的其中一艘，很可能是黑海艦隊的新旗艦「馬卡羅夫元帥號」(Admiral Makarov)，從照片中無法確定無人機襲擊是否造成有效破壞。

有一種看法認為，軍艦由拖船所牽引，可能是代表它已失去動力。這看法略為武斷，因為大型船隻利用拖船來穩定泊港很常見，並不代表它失去動力。

10月29日，多架無人機與無人艇對塞瓦斯托波爾灣發動襲擊，一段來自無人艇的影片顯示了，它的襲擊目標就是馬卡羅夫元帥號，在失去畫面之前，無人艇確實極為接近目標，但我們無法確知破壞效果。

俄羅斯軍方證實塞瓦斯托波爾港遭到攻擊，但只承認伊凡格魯別茲號(Ivan Golubets)掃雷艦受損。