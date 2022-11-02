美國藥廠輝瑞（Pfizer）1日公布第三季財報優於預期，同時宣布調高全年財測。原因在於該公司看好針對Omicron變種病毒的加強劑需求，因此將全年疫苗銷售預測調升20億美元至340億美元。

輝瑞1日公布財報顯示，上季營收年跌5.8％至226億美元，但優於分析師預期的213.3億美元。經調整後的每股盈餘（EPS）為1.78美元，高於市場預期的1.44美元。

其中，新冠疫苗第三季營收約44億美元，低於去年同期的近130億美元，但優於市場預期的26億美元。新冠口服藥Paxlovid上季貢獻75.1億美元進帳，低於分析師預估的76.6億美元。

輝瑞周二上調全年獲利預測，從先前預估的每股6.3美元～6.45美元上修至6.4美元～6.5美元。該公司同時上調全年營收區間下端、如今推估介於995億美元～1,020億美元。其中，疫苗銷售預測提高至340億美元，Paxlovid維持不變於220億美元。