檢調獲報，指「FastPay」透過手機App，以第三方支付型式協助菲律賓移工從事台、菲地下匯兌，3年匯兌金額超過10億元，涉嫌違反《銀行法》非法辦理匯兌業務罪。台北地檢署2日指揮調查局台北市調查處兵分3路搜索創設「FastPay」的匯誠國際支付公司，並約談該公司5名職員。其中公司負責人詹富程因人在國外未到案，調查局訊後移送台北地檢署複訊。檢察官訊後，深夜諭令匯誠公司員工吳男交保30萬元、武女交保50萬元。

台北市調查處獲報，指匯誠國際支付公司於2019年7月26日以僑外資方式在台北市中山區植福路成立，資本額為1億500萬元，負責人為詹富程，營業項目為第三方支付服務業，推出「FastPay」手機App。

匯誠公司宣稱，FastPay是一個致力於服務菲律賓海外工作者的團隊，透過手機App，提供各類金融服務，使他們能夠在海外一樣可以擁有舒適便利的生活。

但北市調處蒐證發現，該公司鎖定在台工作的菲律賓勞工為客群，涉嫌非法經營台菲地下通匯，自2019年7月迄今初估匯洗金額超過10億元，今天兵分3路搜索及約談該公司5名職員，詹男因在境外未到案。