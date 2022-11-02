Check Point Research 2日發佈《2022 年第三季品牌網路釣魚報告》，羅列今年第三季犯罪者企圖竊取個人資訊或付款資料時最常冒充的品牌，包括DHL、Microsoft 及LinkedIn為今年第三季犯罪者最常冒充品牌，實際上FedEx也經常出現民眾手機簡訊。

調研團隊指出，十分明顯，物流業是品牌網路釣魚頭號攻擊目標之一，僅次於科技業。隨著零售業即將迎來一年最繁忙的雙11時節，Check Point Research將持續密切監控與物流相關詐騙，因攻擊者可能會特別鎖定網購消費者為目標下手對象。

Check Point Software數據研究經理Omer Dembinsky指出，網路釣魚是最常見的社交工程攻擊，指企圖操縱或欺騙使用者等所有企圖發動的攻擊，為多數資安事件中常見的威脅手法。

在品牌網路釣魚攻擊中，犯罪者會試圖使用與真實網站相似的網域名稱／URL和網頁設計模仿知名品牌的官方網站。導向詐騙網頁的連結可透過電子郵件或簡訊發送給目標對象，並在瀏覽網頁期間被重新導向，也可能經由詐騙應用程式觸發；其中，詐騙網站通常會設計一個用於竊取用戶憑證、付款明細或其他個人資訊的表單。

據調查，LinkedIn為2022年前兩季最常被冒充的品牌；第三季中，與LinkedIn相關的網路釣魚嘗試大幅減少，顯示網路犯罪者會時常變換策略提升攻擊成功率；取而代之的是物流公司DHL，於第三季飆升至首位，在全球企圖發動的網路釣魚攻擊中占比高達22％。

目前DHL仍是最可能被冒充的品牌，Check Point建議收件人利用官方網站查看物流進度及通知，切勿輕信任何電子郵件，尤其是要求共享資訊的訊息。