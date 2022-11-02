台灣80年代民歌女王鄭怡歌聲高亢、音質乾淨，當年以一曲《月琴》紅遍大街小巷，現在和丈夫在北市民生社區經營小吃店，生意頗佳，還撐過疫情最嚴重的時候。未料，今（2日）小吃店貼出歇業的公告，令饕客錯愕不已。對此，鄭怡解釋關店的原因。

鄭怡夫婦開的「芳妮的小吃店」今（2日）無預警在臉書PO歇業公告，透露租約即將在11月30日到期，加上各種因素，才會決定收攤，感謝2年多來粉絲的支持。

鄭怡也在個人臉書證實此事：「感謝大家關心，因為租約到期，想轉變方式做冷凍，我們兩夫妻才能去度假。」根據《TVBS新聞網》報導，鄭怡親自處理店裡所有的訂單，每天忙得不可開交，再加上勾織課、義賣手作、演唱活動等，幾乎分身乏術，所以店面歇業後，能休息一下是開心的。

許多網友得知消息，紛紛留言：「好突然」、「還好有來吃過，還幸運的遇到天后本人」、「感覺月底前要再去吃一波了」，也有網友給予祝福：「休息是為了更長遠的路」、「期待結合鉤織教室的餐飲店」、「沒錯，顧店太累了，有可能賠了健康。除非想做大，依自己的體力與時間，開心的做就好。」