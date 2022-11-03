穩了！台北市三腳督進入拉鋸戰，針對民進黨黨主席、總統蔡英文頻頻幫台北市長候選人陳時中站台，前立委蔡正元2日在《頭條開講》節目中分析指出，市長選戰的選民結構，投出來與市議員的選票不會差距太遠，但單一選區候選人自己有多大咖非常重要，找什麼人來站台都沒什麼用。以台北市來說，國民黨台北市長候選人蔣萬安民調一路領先、沒有落後過，他自己就是台北市的最大咖。

蔡正元表示，市長選戰的選民結構，投出來與市議員的選票不會差距太遠，國民黨大概這麼多，民進黨大概那麼多，其實候選人自己最大咖比較重要。像新進的市議員(候選人)要找更大咖的市長來(輔選)，那是複數選區。單一選區的話，立法委員找什麼人來站台都沒什麼用，何況是市長？

「你老是要靠大咖來助選的話，表示你的份量不夠！」蔡正元說，份量不夠要往上爬，本來就是基本盤而已，用途不太大。不可否認，蔡英文在上次的總統大選，在台北市真的把韓國瑜打得落花流水，這會不會複製呢？不會！因為蔣萬安不是韓國瑜，蔣萬安是另外一個特色。

蔡正元指出，以台北市選戰來講，蔣萬安自己就是最大咖，蔣萬安要有用這種自覺、認知，不要客氣，「你就是台北市最大咖的人！你找朱立倫也好，侯友宜、盧秀燕也好，你已經到了能一夫當關的地步。」民調一路以來，他有沒有落後過？沒有啊，很多惡質聲音罵他，他都是穩定領先。蔡強調：「他就是一種品牌，像周玉蔻事件不但沒傷到他，反而是幫他忙。」