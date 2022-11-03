立榮航空2日召開董事會決議改任總經理，新任總經理為立榮航空董事長林志忠兼任，舊任總經理周寶裕卸任，2日生效。

隨著長榮集團兄弟兩派之爭落幕，當初弟弟派進駐立榮航空的人馬也全數退出，包括前任董事長張國煒及2日卸任的前總經理周寶裕。立榮航空董事長及總經理的職務回歸原班人馬，由林志忠兼任。