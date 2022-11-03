電動機車業逆轉不景氣，紛祭出電池資費優惠衝刺年終買氣。Gogoro推Rewards點數獎勵，購車加碼點數回饋，結合政府補助後，等同送最高9年電池資費免費騎；宏佳騰電動機車11月購車送最高12個月電池資費；光陽Ionex續提供每月299、499元騎到飽優惠搶客。

業者表示，電池資費高成為近期電動機車推廣上最大的阻礙，因此電車業者近期紛紛提供資費補助，藉此吸引買家。

Gogoro表示，政府提供電動機車歷來最高補助今年底即將進入尾聲，預期年底前還有一波搶購熱潮，搭配Gogoro Rewards點數獎勵計畫服務上線，趁勢推出購車Gogoro Smart Points點數加碼獎勵活動，其中購買Gogoro車系指定車款享回饋2,000點，Gogoro VIVA車系指定車款回饋至4,000點，搭配各項政府補助，最高優惠價值達34,839元，優惠換算等於9年免資費，藉此降低電動機車進入門檻，提升銷售競爭力。

與Gogoro同屬PBGN（Powered by Gogoro Network）的PGO摩特動力，則針對白牌電動機車Ur1，提供業界最高1.6萬元購車金優惠，換算最低入手價為4.1萬元，衝刺年終業績，同時不忘提醒買家，電車政府最優惠補助只到年底，且明年起Gogoro Network不再提供騎到飽資費，有意購車者應及早入手。