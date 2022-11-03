又一款平價國民車要消失了！豐田（Toyota）長銷國產小型掀背車Yaris，傳出將明年第三季將停產退出台灣市場，總代理和泰汽車（2207）2日低調證實，配合原廠產品週期規畫，即將停產，接續將以何款車型取代，目前還在檢討中。

早在一個月前，網路就瘋傳「小鴨（Yaris）」即將停產的訊息，業務員也勸消費者儘早入手、以免向隅，不少網友留言惋惜「市場上又少了一款經濟實惠的車」。

Yaris是目前台灣車市極少數入門車款60萬元有找的國產車，在車價逐年攀升之際，受到許多務實型買家、退休族、媽媽女性族群青睞，更是許多租車公司、共享汽車業者購車的首選。

去年Yaris在台銷量達1.16萬輛，高居暢銷車榜第八強，未來少了這款長青車的業績貢獻，對總代理和泰汽車而言，業績很傷，因此正積極向原廠爭取其他新車型入替，填補業績空缺。

據了解，台灣現役Yaris為8年前問世車款，國外早在2019年就已推出全新大改款車型，但僅有右駕設定，加上台灣基於成本考量，擔心推出新改款售價將大幅上揚影響銷售，因而遲遲未推出改款車。如今隨Yaris進入產品末期，加上國內小型車市場萎縮，退出市場也在各界意料之中。

Yaris未來停產後，台灣國產小型掀背車將僅剩下三菱Colt Plus一款苦撐。