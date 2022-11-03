上緯投控（3708）因原料成本壓力趨緩，第三季毛利率14.83%，比去年同期8.48% 明顯改善，加上業外出售海能風電依施工進度認列里程碑金額，稅後盈餘6.29億元，年增7023.94%，EPS 5.62元。
影響所及，上緯前三季營收年減4.19%，毛利率14.20%，營益利益2.62億元，稅後盈餘7.89億元，EPS 8.35元。
受惠客戶轉單且原物料價格回檔，在訂單增加及匯兌收益下，上緯投控看好下半年營運動能，全年營運可望較去年成長，明年則還有新產品開始投產。
上緯投控表示，俄烏戰爭迄今國際能源價格高漲，有利各國推動風電政策，且疫情趨緩，有利風電葉片乃至裝機逐漸回溫。下半年環氧樹脂跌勢有助毛利率提振，風電葉片樹脂可望走出上海封城干擾，葉片與整機廠拉貨動能改善。
碳纖事業雖然拉擠玻板因價格競爭停止出貨，但持續積極切入不同應用類別，包括航太、車用等領域。
此外，上緯出售海能風電予外商，認列收益時間點依施工進度而定；目前水下基礎已完成過半，風機安裝也完成逾四分之一，增添里程碑金額認列入袋。
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