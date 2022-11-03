一名大陸的女子利用空閒時間，免費替陌生人去探親，因此在大陸網路上爆紅，她表示半年來已走訪上百戶，初衷是希望藉由她的陪伴，能讓沒有辦法回家的人，藉由她來探親陪家人聊聊天，慰藉出外遊子的心。

她半年來探訪了一百多家，透露都花自己的錢，已開銷支出3萬多人民幣（約台幣15萬元）。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《齊魯晚報》報導，一名住在煙台的管姓女子因免費幫陌生人探親走紅，成為一名網紅。她表示自己從2021年10月開始，已經先後幫100多位網友，去探望他們的父母與家人，不只免費還自掏腰包，付車錢還買禮物，暖舉也引發熱議討論。

她透露有次到農村拍風景時，就有網友私訊告訴她，也住在那個村莊，但已多年沒有回家，希望她可以去看一下她的父母，她也因此開始探親行程，並將每次探親過程拍成影片，並在影片中把每次去探親的原因與委託人來歷說出來，她告訴媒體，自己做這件事最大的感觸就是陪伴，「父母對孩子那種發自肺腑的牽掛，以及一談到孩子兩眼發光的眼神，我最這件事就是要替在外的農村孩子們，可以回家看看父母並和他們聊聊天吃吃飯，並透過影片讓這些遊子可以透過鏡頭看到他們的父母」。

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