美國南加州一名16歲少女遭到家中所飼養的6隻大型犬攻擊，傷勢相當嚴重，頭部、身體和手臂都有多處撕裂傷，且當下男鄰居見狀試圖幫忙，還遭到3隻犬隻狂追，目前6隻狗被拘留在洛杉磯動物管制中心。

綜合

報導，事發於上月30日，一名16歲少女在千橡市（Thousand Oaks）家中被6隻寵物犬攻擊，而攻擊他的犬種為卡斯羅犬（Cane corso），文圖拉郡（Ventura County）消防局於當天下午3時30分左右接到報案，立刻趕往現場，由於6犬攻擊性十分強，他們只好啟動消防車警鈴與手持球棒，才將犬隻嚇退，目前6隻狗被拘留在洛杉磯動物管制中心。

而少女的傷勢嚴重，送醫發現頭部、身體和手臂多處都有嚴重撕裂傷，不過仍有望活下來，而她的母親也被咬傷，不過沒有危及性命。而事發當下，男鄰居在院子時突然聽到狗叫聲和少女尖叫聲，結果發現少女遭到攻擊，「我看到那名少女倒在地上，一群狗緊壓在她身上，她的媽媽試圖保護她，但是狗仍然在努力攻擊」，他試圖上前幫忙，但卻遭到3隻狗反過來追他，所幸他成功逃脫，否則後果不堪設想。

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