花蓮好山好水，得天獨厚的自然環境孕育出潔淨的空氣與豐富的景觀資源，吸引許多國內外旅客造訪，但大量的觀光客湧入對花蓮環境帶來不小的影響，因此，花蓮縣環保局近年積極推動「低碳旅遊」，透過「食、住、行」等方面著手，輔導縣內旅宿、餐飲業者等設立綠色店家及環保旅店，鼓勵業者取得認證，目前全縣已有23家綠色餐廳，139家環保旅店，亦輔導業者推行低碳經營措施、宣導不塑概念，建立209家「花蓮低碳商（旅）店」認證，包含低碳商店98家、低碳旅店111家，亦有88家餐廳取得不塑餐廳認證。

環保局除向業者推動低碳旅遊，同時也示範路線規畫，推廣綠色運具，以火車、電動巴士及電動機車旅行，結合低碳商旅店，進行故事解說、部落旅行、手作DIY著重敘事的旅遊體驗，遊客不僅能輕鬆參與低碳元素的客製化體驗內容，又能品嚐在地當季特色料理、體驗部落文化、聽在地發展歷史等深度旅遊體驗。

同時，環保局為讓更多人認識低碳旅遊，近年也進行多面向的行銷推廣，包含拍攝遊程影片、開設臉書粉絲頁及花蓮低碳旅遊資訊網、製作雙語「碳索非常花蓮」旅遊書冊、邀請縣長徐榛蔚登上全國性電視台節目專訪，全國電視台專題報導以及媒體參訪團等不同面向，引起大眾對花蓮低碳旅遊的關注。

因應氣候變遷等環境議題，縣長徐榛蔚表示，響應聯合國「永續發展目標」（SDGs），環保局從輔導低碳商店、低碳旅宿、推廣電動機車及搭乘電動巴士、輔導在地低碳餐廳等多方面著手，建構多條低碳旅遊行程，透過新興旅遊形態替花蓮旅遊展現全新面貌，同時也帶動當地產業朝向永續經營發展，讓環境、業者與遊客三方獲益。

縣長徐榛蔚強調，環保局未來仍為以永續思維引領旅人選擇更負責任的旅行方式，降低傳統旅遊附隨的隱形成本與環境負擔，讓觀光旅遊落實永續綠色的精神，使永續綠色旅遊自花蓮開始發散，成為我國的典範，並且邁向2050年淨零排放。(廣告)