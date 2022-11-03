花蓮縣環保局推廣低碳旅遊不遺餘力，今年邀請知名網紅實際體驗低碳一日遊，造訪濕地、具環保署環境教育設施認證場所，至低碳的商店享用在地美食，入住具環保標章的旅店，整趟行程好吃又好玩，且經環保局評估，這趟旅途每人可減少近100公斤二氧化碳排放，輕鬆旅遊也能保護地球。

環保局去年起延續2020年「碳索你沒來過的花蓮」低碳旅遊主題，建立低碳旅遊品牌的特色為目標，逐年串連各個低碳旅遊景點與體驗遊程，以縣長徐榛蔚推廣的「慢‧精品‧花蓮」觀光政策為基底，提升低碳旅遊模式能見度，讓低碳旅遊成為好玩、有趣的遊程體驗，而非一趟教育研習。

縣長徐榛蔚說，環保局在2020年推出4個低碳旅遊示範點，包含新城鄉「洄遊吧食魚體驗館」、光復鄉「大農大富森林園區」、豐濱鄉「高山森林基地」與「海岸咖啡莊園」，遊程主要以電動機車和大眾運輸工具能抵達為考量，深化旅遊行為和在地文化與人群的互動，全部採預約制和導覽解說的遊程設計。

由於以這些低碳旅遊示範點規畫的遊程，有在地達人介紹當季最可口的食材料理，同時還能認識風向、海流、泥土、原住民口耳相傳的鄉野傳奇，帶領遊客探索熟悉卻未曾見識的道地花蓮，廣獲好評，因此環保局去年起以2020年的遊程為延伸，規畫花蓮市「美崙溪」、「花蓮溪流域」及光復鄉「馬太鞍濕地」等3條遊程路線，涵蓋市區、農村、原住民部落旅遊與在地有機農業體驗。

環保局推動低碳旅遊，還加碼2波抽獎活動，民眾填寫問卷後，只要分享來花蓮低碳旅遊的照片，或是發揮創意寫首充滿洄瀾風情的自由詩，便有機會抽花東3天2夜深度旅遊行程、iPhone 14、任天堂Switch等，將超值好禮帶回家！詳細活動資訊，可上網搜尋「花蓮低碳旅遊資訊網」及「碳索你沒來過的花蓮」FB粉專。(廣告)