全球金融受多元因素重創，房地產業面臨最直接影響，因此，如何在低靡大環境中突破重圍、逆勢成長，挑戰業者們的心智與智慧。連鎖品牌前500強的「21世紀不動產」，今年斥資千萬打造數位系統，開創數位房仲新時代，更帶領業界邁向新局面！

21世紀不動產亞太區暨台灣區總部董事長王福漲表示，21世紀不動產透過科技賦能，開創數位房仲新時代。(圖/截取自youtube)

21世紀不動產是全球最大的房仲品牌，母公司Realogy是美國紐約上市公司，為全球最大地產事業集團，經營領域除了不動產之外，還包含旅遊業、飯店業及租車業等等，版圖擴及全球。在台灣，21世紀不動產以「心繫台灣、立足亞太、放眼國際！」為初衷與競爭策略，並以不斷突破創新、強化競爭優勢及提升人力素質為企業責任。近日佈局科技賦能，開創數位房仲新時代，消費者將更便於找到心目中的房子。

21世紀不動產亞太區暨台灣區總部董事長王福漲表示，21世紀不動產是全球最大的房仲品牌、產業界的領頭羊，透過現在佈局的科技賦能，開創數位房仲新時代，進而引領產業界的提升；21世紀不動產亞太區暨台灣區總部總經理王暐傑指出，房仲這個產業已跟以往不同，PropTech跟Martech的結合是最重要的武器，今年21世紀斥資千萬打造數位系統，精準快速，可協助消費者找到適合的房源。

21世紀不動產亞太區暨台灣區總部總經理王暐傑指出，PropTech跟Martech的結合是現今房仲業最重要的武器。(圖/截取自youtube)

剛性需求使然，再加上房地產業競爭激烈，不斷創新改變也成為業者成長的關鍵。內湖碧湖加盟店店東李忠郎表示，總部目前在大力推動更創新的開發系統，所以大家也都一同參與合作及研究，並認為這樣的方向是正確的，也期待21世紀不動產未來可以展現更多創新科技；信義101加盟店店東周財發也表示，總部投入許多金額與人力，創造更新穎的數位整合，讓消費者能夠有更高效率的購屋體驗。

21世紀不動產透過全新數位科技房仲系統，除了翻轉房仲的傳統形象，更成為精緻高端的房產顧問，精準協助消費者找到夢想房源，讓買房不再是難事！