半導體產業雜音不斷，多家科技業大廠紛紛看淡景氣，台積電也罕見調降今年資本支出近2成。《日經中文網》撰文分析指出，由於個人電腦（PC）和智慧手機等需求放緩，加上美國對中國技術封鎖也造成打擊，半導體市場面臨的谷底有可能比以往更深。

報導指出，從PC市場來看，遠端辦公相關需求減少、全球通貨膨脹和中國經濟迅速放緩，均導致供貨量迅速下降。美國調查公司數據顯示，智慧手機今年7～9月全球供貨量，也比去年同期減少10％。

而這些產品需求的放緩對半導體業造成影響，尤其記憶體晶片備受衝擊，因為每個設備配備的數量很多，進而導致價格擴大下跌。台灣調查公司集邦諮詢（Trend Force）統計，從今年7～9月的價格來看，用於長期存儲的記憶卡比上季度下降13～18％，用於短期存儲的DRAM下跌10～15％，預期10～12月跌勢恐進一步擴大。

雪上加霜的是，美國對中國技術封鎖進一步打擊半導體業，與此前的禁令相比，擴大了「先進製程」的範圍，開始波及相關企業業績。像是美國應用材料公司就提出警告，隨著美國強化管制中國晶片，公司今年8～10月的營業收入將減少2.5億～5.5億美元。

報導最後總結，半導體的製造需要數個月時間，成為預測世界經濟前景的「溫度計」，目前半導體產業迅速踩煞車，顯示全球經濟衰退的訊號日趨明顯。