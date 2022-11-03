大陸晶片業遭美國政府強力封鎖，嚴格的出口管制措施打擊技術發展，專家評估，從長遠來看，儲存晶片產業可能會受到最大的影響，並可能對同盟國的企業造成傷害，三星與SK海力士恐被迫承擔供應鏈重組的鉅額成本。

日本時報報導，美國以國安為由發動這次的制裁，鎖定超級電腦、人工智慧及軍事領域的先進晶片，所有美國公民、企業與組織在取得許可證前，都不得協助大陸生產或研發半導體，等於切斷大陸晶片業未來發展的機會。

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）發布報告指出，即使SK海力士、三星及台積電都獲得一年的豁免權，但尋找替代方案的壓力越來越大，從長遠來看，儲存晶片產業的衝擊最大，甚至可能傷害同盟國的企業，SK海力士與三星恐怕被迫承擔供應鏈重組的鉅額成本。

與此同時，日本廠商受到影響較小，暢銷書晶片戰爭作者、美國塔夫茨大學副教授Chris Miller說：「一些日本廠商可能會受益，如鎧俠KIOXIA，因為潛在的大陸競爭對手將受到限制，制裁也降低大陸受補助的晶片進入全球市場。」

此外，強硬制裁措施也突顯美中關係陷入難解僵局，專門研究外交政策及亞洲政治關係的多摩大學教授Brad Glosserman表示，「華府的動作已經明確表示，他們盡全力保持在關鍵技術及全球經濟上持續領先大陸。」