俄烏戰爭爆發以來，美國對俄羅斯施以能源、金融等多面向制裁，隨後盟友陸續跟進相關措施。據知情人士透露，美國向歐洲盟友提出，可以汲取對俄出口管制的經驗，來對大陸如法炮製。

美媒報導，這些對話是美歐官員在討論12月初的雙邊高級別貿易論壇議程時所提出。知情人士透露，自俄羅斯總統普丁挑起對烏克蘭的戰端後，美國與盟國在限制俄羅斯出口方面密切合作，拜登政府目前正探討相同的資訊共享和協調行動，以增強對大陸出口限制。

知情人士指出，目前為止，歐盟以情況不同為由，不大傾向考慮對大陸採與俄一樣的做法。不過另一知情人士補充，考量北京可能增加其軍事能力產品，不排除有討論的空間。

出口限制是削弱俄羅斯軍火庫的有效手段之一，且也被認為能夠減緩大陸在全球科技競賽中的腳步。拜登10月宣布，限制美企對大陸出售用於超級運算和人工智慧的晶片。

針對此事，國家安全會議（US National Security Council）發言人莎爾曼（Saloni Sharma）回應表示，「美國並未考慮將對俄出口管制應用到大陸，也沒有向歐洲提出此事」。