九合一選舉倒數不到一個月就要投票，而《TVBS民調中心》1日公布最新出爐的台北市長民調，國民黨台北市長候選人蔣萬安以37％奪冠，民進黨台北市長候選人陳時中則為27％，無黨籍候選人黃珊珊為21％。對此，前立委郭正亮2日預測，「陳時中能夠衝到35％以上就算選的很不錯了啦，就篤定第二名了」，引發討論。

郭正亮2日在中天節目《大新聞大爆卦》中指出，現在綠營政黨回流，民進黨的部分已經凝聚給陳時中了，而這裡面降幅最大的就是黃珊珊，因為「黃珊珊的泛綠支持者離開了，被凝聚到陳時中那邊去了，這是最明顯的一點」，郭也坦言當地方的市議員開始表態了，就會反映到市長那邊去，這些人加起來當然會贏黃珊珊，而兩個政黨的基本盤都比黃珊珊大，當市議員最後在衝刺，自然而然就會連動投票。

不過郭正亮也表示，這個最後還是會有「未表態」的人出來投票，要看投票率多少，郭正亮坦言，蔣萬安目前已經到了37％，最後蔣萬安投出來應該是在40％至43％之間，也沒有很強，不會衝到45％以上，而國民黨議員盤今年蠻樂觀的。第二名很可能落在33％至35％之間，大概是這樣，郭正亮更爆出驚人預測，「陳時中能夠衝到35％以上就算選的很不錯了啦，就篤定第二名了」。

最後郭正亮也說，「黃珊珊民調現在已經相當低了，要再低不容易」，郭正亮也強調「11月5日的市政辯論基本上對她是有利的，這禮拜的辯論她會佔到便宜，會比較容易突出」。