針對近日台中捷運藍線又被拿來當做炒作的議題，國民黨新北市議員候選人蕭敬嚴在臉書發文批，前台中市長胡志強提出的藍線捷運就是沿台灣大道，改路線的是現在的新北市長候選人、前交通部長林佳龍。林佳龍落選後高升交通部長，卻翻臉不認帳要求機廠遷址，交通部龜速審查，拖了一年半，才召開第一次大會審查，是在拖什麼？

台中捷運藍線綜合規畫1日在交通部審查，委員會最後決議請市府就委員建議事項補充資料。媒體2日上午詢問市長盧秀燕，中捷藍線綜合規畫報告審議須再補件，這是「卡盧」嗎？盧秀燕強調，「我們往正面想，我們願意再次修正、補件，總而言之，希望中央早日核定，讓中捷藍線早日開工。」

「林佳龍話都說不清楚，真的就不要來選新北市長！」蕭敬嚴在臉書發文質疑，胡志強提出的藍線捷運就是沿台灣大道，改路線的是林佳龍。台灣大道捷運不走台灣大道，林佳龍更改路線想圖利誰？盧市長把台灣大道捷運路線改回台灣大道，哪裡有問題？

他還指出，林佳龍時代設計的機廠不可行，害台中藍線慘輸高雄黃線，林佳龍部長打臉林佳龍市長的機廠方案。可行性研究核定的捷運機廠，設計在台中港特定區，林佳龍落選高升交通部長，卻翻臉不認帳要求機廠遷址，市府六度協調破局，只能將機廠移到龍井。

「交通部龜速審查，拖了一年半，才召開第一次大會審查！」蕭敬嚴舉高雄捷運為例，同樣一年半的時間，高雄黃線已經交通部函轉行政院，台中藍線還躺在交通部。捷運藍線今年9月通過中央環評審查。綜合規劃送交通部一年半，中央不願召開大會實質審查，停留在幕僚單位文書往返，是在拖什麼？