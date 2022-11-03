28日一項發表在英國期刊《科學報告》(Scientific Reports)的研究表明，挖鼻孔看似平凡無奇的動作，卻可能導致細菌趁虛而入直達大腦，增加罹患癡呆症的風險。

該研究由澳洲葛瑞菲斯大學(Griffith University)、昆士蘭科技大(QUT)以及英國倫敦國王學院聯合進行，發現肺炎衣原體（即一種無害細菌，常引發喉嚨痛、肺炎、鼻竇炎等症狀）可以直接通過鼻子到達大腦，不但在老鼠模型驗證了此情況，同時顯示這對人類來說可能很糟。

僅在72小時內，這些齧齒動物的大腦就能偵測到細菌含量，不到1個月，竟出現類澱粉斑塊，即阿茲海默氏症最初出現的病理特徵；進一步補充，會選擇老鼠為實驗對象，原因是其嗅覺系統功能和結構與人類相似。

研究強調鼻子是臉上天然屏障，鼻孔內的嗅覺神經直接暴露於空氣中，繞過了腦血管障壁，可以說是一條通往大腦的捷徑，這也是為甚麼高致命的變形蟲或危險細菌能得逞，悄悄對人體造成傷害。

報導指出，肺炎衣原體傳播途徑像是飛沫、空氣傳染，儘管身體有一些機制如鼻毛、鼻涕等，能發揮自然防禦。不過研究中心負責人指出，「挖鼻孔、拔鼻毛都不是良好動作，盡可能勤洗手，不要摧毀孔內任何結構，避免細菌量增加。」研究也發現另一項可能，鼻腔固有的防禦系統比大腦還要寶貴，顛覆以往人們所相信的事實。