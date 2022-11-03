近來有越來越多家長抱怨，小學孩子的作業題目時常看不懂，日前又有一名媽媽PO出小學一年級孩子的數學題目根本看不懂，懷疑自己理解能力是否出問題，網友們看到題目則是直呼「超陰險的陷阱題」。

女網友在臉書《爆廢公社》PO出孩子的數學題目，題目中寫著，小崴和阿浚比賽跳繩，小崴跳了25下，比阿浚少跳16下，小崴跳了幾下？明明文中就說小崴跳了25下，後面卻又問小崴跳了幾下，讓她好傻眼，直問「是題目在旋轉，還是我的理解能力真的有問題？」

一名媽媽貼出小一孩子的數學題目，直問是不是自己理解能力有問題，引發熱議。(圖／爆料公社)

題目曝光後，不少網友秒達9下或41下，答完之後才發現題目詭異之處，紛紛留言：「老師累了嗎」、「應該是打錯字吧」、「可憐的阿浚，在數學題中被邊緣化的孩子」、「我老婆秒答9下，我不敢表示意見...」、「老師出題前都不檢查題目的嗎」、「可以尊重一下阿浚嗎，他也有比賽啊」。

也有其他網友指出這就是陷阱題，更有人分享自己求學時代經歷，當時老師直接講明，就是要考學生有沒有認真看題目，不是看到數字就直接加減，「從小訓練，人心險惡呀，隨時都會有人挖洞給你跳…」、「這是老師的用心良苦啊」、「數學不難，難的是數學老師想用國字的表達能力」。