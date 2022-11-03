台北市三腳督第三勢力牽動選情，民進黨主席、總統蔡英文用力幫台北市長候選人陳時中站台固基本盤，前立委蔡正元2日在《頭條開講》節目中表示，近年有8萬人離開台北市，由於這群人是比較容易改變立場的偏年輕族群，反而會使得台北市的選民結構更加穩定。而蔡英文的站台其實只是讓原本民進黨支持者願意在民調裡表態，蔡正元斷言陳時中的選票至少30幾％，把投給民進黨的中間選民扣掉也有30％。

蔡正元強調，民調起起伏伏，只是在偵測選民結構的反應，不同時間的情緒有不同的反應，但沒有辦法改變選民結構，選民結構相對非常穩定。最近有所謂的8萬人離開台北市，相對年齡層比較年輕，因為年輕人比較容易改變立場，因為還在尋求結構穩定的投票行為，這些人反而會使得台北市的選民結構更加穩定！

蔡正元說，蔡英文在這種情況下，跟2020年相比，她是沒有行情的。蔡英文能打敗韓國瑜，是因為大環境，加上韓國瑜有很多失誤，但今天蔣萬安沒有這種失誤，反而陳時中失誤連連。蔡英文現在沒什麼行情，只是讓原來那一群人在民調裡願意表態，因為一開始覺得表態支持你陳時中很丟臉吶！「其實陳時中的選票至少30幾％，不用擔心啦！」因為市議員選票就那麼多，把投給民進黨的中間選民扣掉，也有30％。