韓國國防部最近發布統計數據指出，如果沒有意外，韓國今年武器出口總額可能超過200億美元，一舉超越德國與中國，列名全球第4，僅次於美俄法3國。值得注意的是，韓國出口軍火已從過去低階軍品躍升至火砲、坦克、戰機與導彈等高價值先進武器。分析人士認為，韓國軍火廣受歡迎主要有3項優勢：價格、技術轉移與高度資訊化，極有可能成為與北約組織關係密切的強大軍火供應商。

今年9月底為期5天的「2022年韓國防務展」（DX KOREA 2022）在京畿道高陽市國際展覽中心舉行，來自全球40個國家和地區的350餘家軍工企業，以及許多國家的國防部官員出席，盛況空前。韓國國防部長李鍾燮在防務展開幕致辭時表示，將不遺餘力地把軍工產業培育成為國家戰略產業。

Propozycja myśliwca pokładowego KAI KF-21N na wystawie DX KOREA 2022 https://t.co/zcknkSQKlt pic.twitter.com/YbjeYIzEq2 — Rzeczpospolita Ekonomia (@RPEkonomia) September 26, 2022

據韓國國防部長發佈的數據稱，今年前9個月韓國武器出口額已超過130億美元，如果與澳大利亞、馬來西亞、挪威和沙烏地阿拉伯的合約在年底前敲定，韓國今年的國防出口預計將超過150億美元的目標，而且很可能還會超過200億美元。如果達成這一目標，這不只是韓國軍工產業創造歷史記錄的一年，也將讓韓國在2022年成為僅次於美俄法的全球第4大武器出口國。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據顯示，韓國的國防出口總值在 2017-21年間增長177%，是全球國防出口增長最快的紀錄，幾乎是增幅第2大的法國（59%）的3倍。與其他武器輸出大國中國、俄羅斯分別下滑19%與26%，形成強烈的對比。過去5年全球軍火輸出市佔率則分別是美國39%、俄羅斯19%、法國11%、中國4.6%、德國4%、意大利3%、英國3%，韓國的2.8%只能列到第8。

韓國造船工業較強，軍艦出口是最早向全世界拓展的武器輸出項目。（圖／新華社）

隸屬於韓國總理府的韓國產業經濟貿易研究所（KIET）指出，以前韓國武器的銷售以前僅限於亞洲和北美國家，但由於貿易擴展到中東、歐洲、中美洲、大洋洲和非洲，促進了武器出口激增。以前出口僅於彈藥和船艦，現在則擴大到戰機和導彈系統、裝甲車、自走砲。

韓國成功向波蘭銷售48架FA-50輕型戰機，售價約29億美元。這是韓國首次向歐洲出口戰機，意義重大。（圖／KAI）

今年以來，韓國軍火最大買家是波蘭，金額高達88億美元，進口韓國的K-2主戰坦克、K-9自走砲和FA-50戰鬥機等，其次是埃及以17億美元購入200輛K-9自走砲和相關的K10彈藥補給車；第3是阿拉伯聯合大公國以13億美元購入韓制天弓地對空導彈系統；第4是菲律賓購入的遠海警備艦，金額6億美元。至於尚在談判中金額較大，包括澳大利亞AS-21 Redback步兵戰車，總值約50~ 75 億美元；埃及有35億美元的FA-50 輕型攻擊機；挪威和埃及準備購入的K2坦克則分別價值17億美元和20億美元。

韓國K-2黑豹戰車是韓國現代樂鐵集團設計製造的新一代主力戰車，在國際軍火市場上頗受矚目。 （圖／Hyundai Rotem)

韓國近年來開拓軍火市場成長快速，勢如破竹，分析人士認為主要有3大優勢：一是價格公道，韓國並非地緣政治上的主導勢力，目前還沒有推動全球或區域霸權的雄心，因此武器是當作商品來販賣，完全隨行就市以開拓市場；二是因為沒有競逐霸權的心理因素，在開拓市場時捨得用技術轉移來吸引買家；三是大量運用其資訊科技優勢，提高武器性能與操作便利性。

2022韓國防務展上向觀眾展示手持式反坦克導彈實彈射擊。（圖／路透）

目前像波蘭、埃及這種具有中等工業基礎的客戶，韓國提供了幾乎是全套的技術轉移方案，甚至還參與建設軍火生產線（例如K-2坦克、K-9自走砲），與後勤維修基地（FA-50戰機），並協助培訓飛行員與武器操作人員，這種做法是過去的軍火輸出大國所不曾使用的方式，對許多買家來說有著無法抗拒的吸引力。

以波蘭為例，在這次俄烏戰爭中，波蘭把現役多數的俄制武器都送給烏克蘭，包括自走砲與T-72式坦克，準備購入韓國K-9自走砲與K-2坦克進行替換。在首批測試用的K-9火砲抵達後，波蘭軍方對其資訊化界面的操作十分滿意，這是在過去蘇式武器所不曾有的操作感受。另外K-2坦克資訊化操作系統精準度高，還有高度自動化功能，價格又比美制M1A2便宜，韓國還願意協助其建立維修中心與生產線。

韓國K-2坦克在防務展上展示實彈射擊。（圖／路透）

至於韓國FA-50戰機，它只是一款輕型攻擊機，主要配備也都是來自美國，雖然戰機性能普通，但搭配了美製飛彈，例如AIM-9響尾蛇與AGM-65小牛飛彈，價格便宜，韓國還會協助建立北約規格的維修保養後勤部門。

與其他從韓國購入的軍火一樣，這些武器都使用北約的規格，讓使用者可以與北約國家互通，不論是裝備操作或彈藥規格，被北約列為非北約盟友的韓國正快速跨入北約的軍工製造行列，成為北約重要的軍火供應鏈，這對於全球軍火市場與地緣政治來說都是一項影響深遠的改變。