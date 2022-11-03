民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安被控聘用李忠庭(外傳為男友)擔任立院公費助理，而在與李男交往期間，李男更有婚姻關係；高虹安競選辦公室突在今(3)日凌晨轉發李忠庭聲明表示，2015年經過和平協商結束婚姻，在2018年才與高於鴻海認識，並澄清並沒有到美國留學之經歷。李忠庭表示，將整理相關資料後委任律師對散波不實訊息的媒體提出訴訟。

李忠庭聲明指出，第一，本人於2015年5月，因無法克服的因素，在和平協商後，結束至今唯一的一次婚姻。第二、2018年高虹安來鴻海公司後，我們才因工作關係而認識。第三、本人從來沒有到美國留學之經歷。

李忠庭表示，近日部分媒體報導及媒體人發言，在從未向本人或相關當事人求證之下，以虛假事實誣蔑，誤導大眾並形塑負心漢形象。對照前述三點事實可知，部分媒體報導及媒體人發言皆為相當明顯的錯誤，足證近日傳言謬誤。

李忠庭說，將在近日調適心情及工作、生活壓力後，盡速整理相關資料並與委任律師，對惡意散播不實訊息之媒體提出誹謗等刑事訴訟。李說，過去的沈默，是因為不忍讓與選舉無關的當事者，成為流言蜚語的對象。今日的發聲，也同樣是不願他人再被提及。

李忠庭盼望，不管是媒體還是政治人物，莫因選舉而任意虛構造謠。因爲你們傷害的對象，不會只有你們想抹黑的競爭對手，更有不應被牽扯的，與政治毫無關聯的無辜當事者。

李忠庭最後表示，他並非公眾人物，希望未來各界亦能尊重，並給予私領域寧靜的空間。