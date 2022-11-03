在成本飆升和供應減少的背景下，歐洲工業極盡所能地節省能源，降低天然氣和電力的需求。為此，企業被迫關閉溫度調節器，還關閉廠房，且未來可能不會重啟，專家擔憂這可能使歐洲工業遭受重挫，陷入「去工業化」的困境。

路透社報導，雖然降低能源使用有助於緩解俄羅斯減供的隱憂，但經濟學家及業界紛紛警告，如果能源成本持續處在高水準，最嚴重可能會削弱歐洲工業實力。

報導指出，鋁、化肥和化學品等能源密集型產業，面臨企業可能將生產轉向廉價能源地區的風險，例如美國。雖然10月氣候異常溫暖，預期較溫和的冬季能夠推動價格走低，但美國天然氣成本仍僅是歐洲企業的五分之一。

公用事業E.ON管理委員會成員拉莫斯（Patrick Lammers）表示，許多公司開始停產，這可能使歐洲陷入「去工業化」。歐洲10月製造業PMI跌至2020年5月以來新低，顯示歐洲正走向衰退。

國際能源署估計，歐洲第三季工業天然氣需求較去年同期下降25%，分析人士斷定其原因一定是廣泛的停工所致，因為僅憑提高效率是無法有這樣的節約效果。

歐盟委員會發言人表示，目前正在盡力防止工業活動下降。但根據德國工商總會（DIHK）公布一項針對2.4萬家企業的調查，作為工業強國的德國，已經有許多企業因能源成本而被迫縮減規模。

分析師表示，過去幾十年來，歐洲工業便一直轉移生產至勞動力更便宜、成本更低的地區，而這場能源危機使外流更加惡化。牛津經濟研究所經濟學家克拉爾（Daniel Kral）警告，如果能源價格居高不下，歐洲工業將逐漸失去競爭力，工廠被迫關閉並轉向擁有大量便宜頁岩油的美國。

報導舉例，歐盟原鋁產量過去一年減產100萬噸，等於腰斬，根據貿易數據顯示，歐盟9家鋅冶煉廠不是減產就是停產，並改從大陸、哈薩克、土耳其和俄羅斯等國家進口。

歐洲金屬產業協會（Eurometaux）赫倫（Chris Heron）表示，重啟一家鋁冶煉廠的成本需要3.94億美元，由於歐洲經濟前景不明朗，重啟的可能性很小。他補充，「從歷史來看，當這些工廠臨時關閉，就會導致永久性停工」。