新北市新店區昨晚傳出一起一氧化碳中毒事件，一對住在某6樓公寓頂加的母女剛洗完澡，就發現家貓開始嘔吐、腹瀉，接著自己也感到身體不適，遂緊急報案求助，隨後消防人員到場將2人送往醫院治療，並無大礙。消防調查發現，事件肇因疑似因熱水器裝在室內倉庫，且窗戶並未完全開啟，呼籲民眾務必將熱水器安裝在通風處，才能避免類似事件發生。

這起事件昨晚11時15分許，發生在新店區中央五街某6樓公寓，住在頂加的55歲黃女與25歲女兒陳女剛洗完澡，先發現家中貓咪開始嘔吐、腹瀉，急忙通知先生陳男返家將貓帶往動物醫院急診，不料沒過多久，母女兩人出現頭暈、四肢無力等症狀，趕緊報案求援。

新北市消防局第四大隊獲報趕抵，先對母女進行高濃度氧氣治療，再送到醫院治療，所幸發現得早，2人現已無大礙。消防調查，發現該住戶熱水器裝在屋內雜物間，雖有窗戶但並未完全打開，且現場測得一氧化碳氣體，懷疑或因通風不良，蓄積一氧化碳濃度過高導致。

黃女表示，熱水器是裝在有對外窗的倉庫，且門窗都有打開，先前並未遇過類似事件，對於發生這樣的事情感到相當意外；但第四大隊大隊長陳志瑋表示，若瓦斯熱水器安裝位置、安裝型式不當，燃燒時就容易產生廢氣，且無法順利排出，再加上室內空氣不流通，就可能導致一氧化碳中毒，因此民眾安裝時務必做到「安全安裝」、「保持通風」、「安全品牌」、「定期檢修」、「正確型式」等5項要點，才能避免類似事件發生。