美國聯邦準備理事會（Fed）再度宣布一口氣升息3碼，以對抗居高不下的通膨，主席鮑爾（Jerome Powell）暗示考慮暫停升息仍言之過早，美股主要指數今天收盤重挫。
道瓊工業指數下跌505.44點或1.55%，收32147.76點。
標準普爾指數挫跌96.41點或2.50%，收3759.69點。
那斯達克指數重跌366.05點或3.36%，收10524.80點。
費城半導體指數重挫74.28點或3.09%，收2328.47點。（譯者：陳正健）1111103
美國聯邦準備理事會（Fed）再度宣布一口氣升息3碼，以對抗居高不下的通膨，主席鮑爾（Jerome Powell）暗示考慮暫停升息仍言之過早，美股主要指數今天收盤重挫。
道瓊工業指數下跌505.44點或1.55%，收32147.76點。
標準普爾指數挫跌96.41點或2.50%，收3759.69點。
那斯達克指數重跌366.05點或3.36%，收10524.80點。
費城半導體指數重挫74.28點或3.09%，收2328.47點。（譯者：陳正健）1111103
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